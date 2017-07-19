Dati
            Notizie Radiocor

            Dl bollette: da vertice di maggioranza conferma, andra' mercoledi' in Cdm (fonti)

            Focus su come scegliere priorita' fine legislatura. No nomine (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 feb - Il decreto bollette andra' mercoledi' in Consiglio dei ministri. E' quanto e' emerso nel corso del vertice di maggioranza, secondo quanto riportano fonti di centrodestra, per le quali restano ancora alcuni punti da rivedere ma non ci sono ostacoli sostanziali che lascino pensare a un rinvio. Il tema energia ha occupato piu' della meta' dell'incontro. Si e' poi discusso dei parametri per individuare le priorita' dell'azione legislativa da qui a fine legislatura mentre il tema delle nomine, riferiscono le stesse fonti, "non e' stato toccato".

