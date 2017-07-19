Dati
            Notizie Radiocor

            Disabilita': Mattarella, favorire l'inclusione contro pregiudizi e abusi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 dic - 'La Costituzione garantisce a ogni donna e uomo, senza eccezioni, l'esercizio dei propri diritti. E', sovente, un percorso arduo, specie per troppe persone con disabilita', che vivono condizioni di solitudine ed emarginazione'. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilita' sottolineando che 'pregiudizi e stereotipi ostacolano la piena partecipazione alla vita della comunita' e la messa in valore dei loro talenti'. 'Le famiglie affrontano sfide enormi - continua -. Ritardi, dinieghi, complicazioni irragionevoli, aggravano il peso economico, organizzativo ed emotivo della cura delle persone con disabilita', talvolta afflitte da abusi e maltrattamenti oltre che da discriminazioni. E' una ferita per l'intera collettivita' e a essa va posto riparo con politiche e scelte appropriate'. Per Mattarella 'l'inclusione arricchisce l'intera comunita', contribuisce a un progresso sociale autentico e condiviso, in cui le persone con disabilita' non vengono considerate un peso, bensi' membri a pieno titolo della vita comune, alla quale sono chiamati a prendere parte con le capacita' di cui sono dotati'.

