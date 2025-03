Digitale: nel 2024 sempre piu' imprese (+2,1%) e occupati (+3,4%) nel settore Ict (studio) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 mar - A livello territoriale, come evidenzia in dettaglio la ricerca dell'Osservatorio Trimestrale Anitec-Assinform e InfoCamere, le prime due regioni per quoziente di localizzazione del settore Ict sono Lombardia e Lazio, seguite da Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che mostrano tassi di crescita significativi. In Lombardia sono attive 30.017 imprese Ict, con un totale di 221.151 addetti e nel Lazio si contano 16.255 imprese, che impiegano complessivamente 97.537 addetti. Le startup e Pmi innovative rappresentano la componente piu' dinamica del settore, con 10.600 imprese attive, in crescita dell'1,8% rispetto al 2023, nonostante un leggero rallentamento rispetto agli anni precedenti. Queste realta' impiegano oltre 50.400 addetti, registrando un aumento del 5,1% annuo. La crescita demografica delle startup e Pmi innovative Ict ha continuato senza sosta dal 2020, anche se dal 2023 si registra un rallentamento. Al contrario, nel settore non Ict, la tendenza e' opposta, con un calo demografico che e' iniziato verso la fine del 2022 e fino ad oggi. In particolare lo studio si sofferma su un focus territoriale che riguarda l'Emilia-Romagna, sottolineando come si tratti di un polo emergente dell'Ict, con un totale di 9.966 imprese e 49.259 addetti. Questa regione e' anche un centro vitale per l'innovazione grazie, secondo lo studio, a 737 startup e Pmi innovative Ict registrate, che insieme impiegano 4.226 addetti, concentrate nella provincia di Bologna. Nonostante un generale calo demografico nel settore, si osserva infatti una crescita delle imprese Ict, nei segmenti del software e della consulenza It. Questo sviluppo e' supportato da un aumento degli addetti, con un tasso di crescita superiore rispetto al resto del settore non Ict, e un'espansione in tutti i settori, eccetto i servizi di telecomunicazione. Cosi' il Direttore Generale di InfoCamere, Paolo Ghezzi: 'Il Registro delle imprese si conferma un asset imprescindibile per conoscere da vicino e seguire nel tempo, in modo puntuale e aggiornato questi fenomeni, cogliendone l'impatto sulla struttura imprenditoriale complessiva del Paese e l'effetto sui territori'.

Ann

(RADIOCOR) 24-03-25 12:40:04 (0340) 5 NNNN