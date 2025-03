Difesa: Ppe, non basta piano riarmo Ue, netta apertura a debito comune -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 21 mar - Nel documento viene detto anche che 'l'Europa deve impegnarsi a lungo termine per garantire finanziamenti sufficienti per la difesa all'interno del bilancio della Ue. La difesa deve essere una priorita' assoluta per la spesa nel prossimo decennio, incluso nel bilancio 2028-2034. Affinche' l'Europa sia in grado di agire in un contesto internazionale piu' impegnativo, dobbiamo essere in grado di prendere decisioni ancora piu' rapidamente e con piu' decisione, soprattutto in questioni strategicamente importanti'.

Cio' include 'la revisione del processo decisionale sulle questioni di affari esteri e sicurezza. Cio' garantirebbe una posizione geopolitica piu' forte per l'Europa e una capacita' di manovra, migliorando cosi' la nostra sicurezza e aumentando la nostra influenza. In questo contesto, qualsiasi cooperazione con partner esterni in materia di sicurezza e politica estera deve considerare pienamente le sensibilita' di tutti gli stati membri ed essere saldamente fondata sul rispetto della loro sovranita', sicurezza e integrita' territoriale'.

Alla riunione di ieri al Ppe, prima del Consiglio europeo, avevano partecipato i leader degli Stati membri (escluso il prossimo cancelliere tedesco Merz perche' impegnato nelle discussioni per formare la nuova coalizione di governo).

Aps

(RADIOCOR) 21-03-25 17:11:51 (0463) 5 NNNN