Difesa: Meloni, con Usa dialogo tra pari e non di subalternita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - "Abbiamo parlato in tempi non sospetti della necessita' di rafforzare la nostra capacita' di difesa e sicurezza. Per questo abbiamo rivendicato quando nessuno lo faceva la necessita' di creare finalmente una colonna europea della Nato di pari forza e dignita' rispetto a quella americana in grado di parlare a pieno titolo con tutte le potenze del mondo come si conviene a una gloriosa civilta' come quella europea che significa anche rafforzare il nostro legame con gli Stati Uniti ma in un dialogo tra pari e non in condizioni di subalternita'". Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di Fdi Giorgia Meloni intervenendo ad Atreju.

