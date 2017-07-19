Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Difesa: Crosetto, minacce cosi' pervasive che impossibile protezione totale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 dic - "Viviamo un momento nel quale c'e' una tale pervasivita' della minaccia che puo' colpirci che rende praticamente impossibile costruire una difesa che possa coprirla tutta". Cosi' il ministro della Difesa Guido Crosetto al Defence Summit del Sole 24 Ore in collaborazione con IAI. "Con la crescita esponenziale della tecnologia la rincorsa e' impossibile o molto difficile. Il dramma della difesa e' che non si eliminano le minacce ma si sommano, se ne aggiungono altre" ha proseguito il ministro. "Il tema - ha argomentato Crosetto - non e' solo difenderci dalle minacce ma costruire i meccanismi per prevenirle: quando diventano cosi' forti da rendere impossibile prevederle, bisogna fare in modo che la minaccia non diventi concreta; significa indagare le condizioni per cui una minaccia diventa un attacco, e questo spetta alla politica".

            fon

            (RADIOCOR) 04-12-25 17:43:31 (0576) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.