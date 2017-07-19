Difesa: Crosetto, minacce cosi' pervasive che impossibile protezione totale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 dic - "Viviamo un momento nel quale c'e' una tale pervasivita' della minaccia che puo' colpirci che rende praticamente impossibile costruire una difesa che possa coprirla tutta". Cosi' il ministro della Difesa Guido Crosetto al Defence Summit del Sole 24 Ore in collaborazione con IAI. "Con la crescita esponenziale della tecnologia la rincorsa e' impossibile o molto difficile. Il dramma della difesa e' che non si eliminano le minacce ma si sommano, se ne aggiungono altre" ha proseguito il ministro. "Il tema - ha argomentato Crosetto - non e' solo difenderci dalle minacce ma costruire i meccanismi per prevenirle: quando diventano cosi' forti da rendere impossibile prevederle, bisogna fare in modo che la minaccia non diventi concreta; significa indagare le condizioni per cui una minaccia diventa un attacco, e questo spetta alla politica".

fon

(RADIOCOR) 04-12-25 17:43:31 (0576) 5 NNNN