            Notizie Radiocor

            Difesa: Crosetto, industria Italia cara e lenta, ma ora sta accelerando

            Fincantieri, Mbda e Leonardo pronte a raddoppiare produzione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - "L'industria italiana della difesa e' una delle migliori del mondo, ma ha i difetti di tutte le altre, cioe' e' cara ed e' lenta perche' abituata a lavorare per il lunghissimo tempo. Adesso ci sara' la necessita' di cambiare passo" e "si sta accelerando". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto al Forum Difesa. L'a.d. di Fincantieri, Folgiero - ha aggiunto il ministro - "ha costruito cambiamenti per raddoppiare la produzione nel giro di un anno, lo stesso sta facendo Mbda e Leonardo. Le aziende della difesa prima vedevano i soldi e poi davano il cammello a differenza di tutte le altre, ora serve un cambio culturale".

            Fincantieri 16,71 -0,24 13.21.27 16,69 16,95 16,76


