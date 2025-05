Difesa: Camporini, Ue guardi a modello Nato, priorita' deframmentare industria

Nicoli: "Acquisti congiunti su soluzioni AI e innovazione" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mag - L'esercito europeo e' una chimera e forse non e' neppure necessario, ma la creazione di un sistema europeo della difesa, sul modello della Nato, deve essere l'obiettivo a cui guardare allineando innanzi tutto l'industria, in modo da ridurre la frammentazione delle piattaforme e dei prodotti, e i meccanismi di approvvigionamento. E' quanto emerso nel dibattito 'Prima gli investimenti della difesa o prima l'esercito europeo?' al Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento.

'La prospettiva di un esercito comune europeo non solo e' di lunghissimo periodo, ma non e' neppure indispensabile.

Possiamo replicare il modello Nato che non ha un esercito proprio ma un sistema di comando e controllo molto ben articolato ed efficace che utilizza i contingenti che i singoli Paesi mettono a disposizione - ha spiegato Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore della Difesa - L'importante e' che i singoli Paesi dispongano di tutte le capacita' necessarie e che queste possano integrarsi. Una difficolta' e' la frammentazione dell'industria europea della difesa: ogni singolo Paese tende ad avere i sistemi prodotti nel Paese e questo non permette di fare economie di scala. La spesa militare europea e' quindi poco efficace: bisogna intervenire in modo determinato per stimolare le collaborazioni, convincere i Paesi piu' riottosi e con essi gli amministratori delegati dei gruppi industriali'. 'Trovare un accordo sugli acquisti congiunti e' essenziale sia per avere scala sia per consentire ad alcuni Paesi di avere gli equipaggiamenti necessari, ma accanto ad esso c'e' il tema politico dei forti legami tra interessi dell'industria della difesa nazionale e i rispettivi governi - ha aggiunto Francesco Nicoli, docente del Politecnico di Torino e fellow del think-tank Bruegel - Ma il momento e' molto particolare per il settore della difesa: c'e' una domanda molto elevata per cui le industrie nazionali non sono sufficienti e l'innovazione tecnologica e' rapidissima. L'AI e i nuovi sistemi di armamento stanno creando uno spazio enorme per start up molto avanzate che non hanno ancora connessioni con i governi nazionali: costruire un sistema di joint procurement che sia dedicato ai nuovi entranti e a tecnologie innovative permetterebbe all'Ue di iniziare a costruire dal basso un nuovo mercato'.

