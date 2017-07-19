Dfp: Istat, retribuzioni reali ridotte del 7,8% tra 2021 e 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - Nel 2025 le retribuzioni contrattuali (+3,1%) e quelle di fatto (+2,6%) sono aumentate piu' dell'inflazione (+1,7% Ipca), garantendo un ulteriore recupero, in aggiunta a quello del 2024, del divario accumulato. Le retribuzioni sono cresciute del 3,2% nel settore privato e del 2,7% nella Pa. Nonostante il recupero, il divario resta ancora significativo: tra il primo trimestre 2021 e il quarto trimestre del 2025, le retribuzioni contrattuali si sono ridotte del 7,8% in termini reali: la riduzione e' stata piu' contenuta nel comparto industriale (-5,4%) e nell'Agricoltura (-6,8%) e piu' marcata nei Servizi privati (-9,4%) e nella Pa (-9%). Lo ha segnalato Istat nell'audizione sul Dfp.

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(RADIOCOR) 28-04-26 09:45:32 (0231) 5 NNNN