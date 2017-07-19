Demanio: lavori da 2,7 milioni nella sede della Gdf ad Ascoli Piceno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 nov - L'Agenzia del Demanio affida i lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione ad alloggi di servizio dell'edificio gia' sede del Comando provinciale del nucleo di Polizia tributaria e Comando compagnia della Guardia di finanza di Ascoli Piceno. L'importo a base di gara e' di 2.694.937 euro.

Il Comando provinciale del nucleo di Polizia tributaria e Comando compagnia della Guardia di Finanza e' sito in Corso Mazzini n. 115 all'interno di un piu' ampio edificio di cui comunque rappresenta la proprieta' di maggiore estensione e valore catastale. Sono oggetto dell'intervento di adeguamento sismico anche le proprieta' private inserite nell'edificio.

L'avviso scade il 26 novembre.

ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 15-11-25 10:49:06 (0170)PA,IMM,INF,DEMAN 5 NNNN