            Notizie Radiocor

            Demanio: lavori da 2,7 milioni nella sede della Gdf ad Ascoli Piceno

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 nov - L'Agenzia del Demanio affida i lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione ad alloggi di servizio dell'edificio gia' sede del Comando provinciale del nucleo di Polizia tributaria e Comando compagnia della Guardia di finanza di Ascoli Piceno. L'importo a base di gara e' di 2.694.937 euro.

            Il Comando provinciale del nucleo di Polizia tributaria e Comando compagnia della Guardia di Finanza e' sito in Corso Mazzini n. 115 all'interno di un piu' ampio edificio di cui comunque rappresenta la proprieta' di maggiore estensione e valore catastale. Sono oggetto dell'intervento di adeguamento sismico anche le proprieta' private inserite nell'edificio.

            L'avviso scade il 26 novembre.

