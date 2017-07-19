Dati
            Notizie Radiocor

            Demanio: gara da 13,2 milioni per restaurare la caserma Stegher a Civitavecchia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - L'Agenzia del Demanio affida i lavori di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione dell'immobile dell'ex caserma Italo Stegher a Civitavecchia, in via Antonio da Sangallo, 11. L'importo a base di gara e' di 13.274.013 euro. Gli interventi rientrano nell'ambito delle attivita' volte all'abbattimento dei costi per le locazioni passive della pubblica amministrazione. Le offerte dovranno pervenire entro il 17 ottobre.

