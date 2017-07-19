Demanio: ex Palazzo Littorio passa al comune di Camaiore (Lu)

Sara' un centro culturale e educativo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 nov - L'ex Palazzo Littorio di Camaiore diventa ufficialmente del Comune grazie allo strumento del federalismo culturale che ha consentito il trasferimento gratuito della proprieta' da parte dell'Agenzia del Demanio. Lo comunica l'Agenzia in una nota, specificando che l'operazione segue l'accordo di valorizzazione sottoscritto lo scorso giugno con ministero della Cultura e Comune. Il passaggio, spiega la nota, permettera' di restituire alla citta' un edificio di pregio storico e architettonico, trasformandolo in un centro culturale, sociale ed educativo. Situato in Piazza XXIX Maggio, nel cuore del centro storico, l'immobile sara' recuperato e riconvertito attraverso un progetto che prevede spazi espositivi dedicati a Rosario Murabito, artista siciliano (1907-1972) che, dopo diverse esperienze internazionali, scelse di vivere a Casoli, frazione di Camaiore.

