Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Demanio: ex Palazzo Littorio passa al comune di Camaiore (Lu)

            Sara' un centro culturale e educativo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 nov - L'ex Palazzo Littorio di Camaiore diventa ufficialmente del Comune grazie allo strumento del federalismo culturale che ha consentito il trasferimento gratuito della proprieta' da parte dell'Agenzia del Demanio. Lo comunica l'Agenzia in una nota, specificando che l'operazione segue l'accordo di valorizzazione sottoscritto lo scorso giugno con ministero della Cultura e Comune. Il passaggio, spiega la nota, permettera' di restituire alla citta' un edificio di pregio storico e architettonico, trasformandolo in un centro culturale, sociale ed educativo. Situato in Piazza XXIX Maggio, nel cuore del centro storico, l'immobile sara' recuperato e riconvertito attraverso un progetto che prevede spazi espositivi dedicati a Rosario Murabito, artista siciliano (1907-1972) che, dopo diverse esperienze internazionali, scelse di vivere a Casoli, frazione di Camaiore.

            com-fro.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 23-11-25 10:02:11 (0137)PA,IMM,DEMAN 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.