Demanio: bando da 10,5 milioni per il recupero di tre immobili nelle Marche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 ott - L'Agenzia del Demanio affida servizi tecnici e lavori per l'adeguamento sismico e la rifunzionalizzazione di 3 beni immobili nella Regione Marche per un valore complessivo di 10.579.744 euro.

Si tratta dell'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, da restituire in modalita' Bim, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per l'ex caserma forestale di Acquasanta Terme (Fermo), il cineteatro Europa e l'ex Casa del Fascio di Amandola (Ascoli Piceno), le ex casermette di Torre del Parco Camerino (Macerata). Gli interventi rientrano nel Piano complementare Pnrr per i territori colpiti dal sisma 2009. L'avviso scade il 21 ottobre.

