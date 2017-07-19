Demanio: a Bari residenze universitarie nell'ex caserma Magrone

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ott - A Bari prende forma il progetto di rigenerazione urbana dell'ex caserma Magrone. L'Agenzia del Demanio ha firmato oggi il contratto di locazione gratuita di una porzione del compendio a favore della Regione Puglia e di Adisu Puglia, per la realizzazione di nuove residenze universitarie. L'intervento consentira' la creazione di 150 posti letto e rappresenta un passo concreto verso una citta' universitaria sempre piu' inclusiva, sostenibile e attenta al diritto allo studio. I lavori saranno curati e finanziati dalla Regione Puglia, grazie ai fondi dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione siglato con il Governo il 29 novembre 2024. La locazione, concessa a titolo gratuito per 50 anni, e' resa possibile grazie alle novita' introdotte dalla legge 213/2023, che ha esteso la durata delle locazioni e concessioni gratuite favorendo cosi' il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio pubblico per finalita' sociali, culturali e formative.

Il progetto rientra nel Protocollo di intesa sottoscritto nel 2023 dall'Agenzia del Demanio con il Politecnico di Bari, la Regione Puglia, l'Adisu Puglia e il Comune di Bari, nell'ambito del Piano Citta' degli Immobili Pubblici di Bari.

L'obiettivo e' trasformare un'ex area militare in un Parco dell'Innovazione, un campus universitario moderno e sostenibile, integrato nel tessuto urbano e aperto alla cittadinanza. Oltre alle residenze per gli studenti, il Parco ospitera' spazi per la didattica e la ricerca, gestiti dal Politecnico di Bari, e uffici per la Pubblica Amministrazione, con un duplice beneficio: ridurre le locazioni passive e promuovere la condivisione di spazi pubblici riqualificati.

com-ler

(RADIOCOR) 27-10-25 16:53:30 (0484)PA,INF 5 NNNN