Def: Giorgetti, per ora conferma spese Difesa, probabile scostamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - "La spesa per difesa mantiene orientamento originario, noi riteniamo di essere in linea con le richieste del 2% piu' volte ribadite, l'aumentare delle spese richiesto dalla Commissione europea e dalla Nato implichera' delle scelte che in questo momento non si ritiene di adottare e che saranno fatte nei tempi prescritti. C'e' richiesta della Commissione Ue di invocare l'adozione della clausola nazionale di eccezione rispetto agli indicatori entro fine aprile, probabilmente quindi in sede di risoluzione parlamentare di approvazione del Def ci si dovra' esprimere perche' in quel senso inevitabilmente si dovra' andare a una procedura di scostamento che prevede procedura rafforzata di votazione nelle due Camere e conseguente maggioranza". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sul Def.

(RADIOCOR) 09-04-25 19:34:04 (0677) 5 NNNN