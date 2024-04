Ddl Terzo settore: Bellucci, stop politiche sociali 'cenerentola'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 apr - 'Il voto positivo dell'Aula al ddl di iniziativa governativa dedicato esclusivamente a politiche sociali e Terzo settore traccia una nuova rotta e lancia un messaggio forte e chiaro: il mondo della solidarieta' e dell'economia sociale non e' piu' la 'cenerentola' del nostro ordinamento. Una legge che nasce nel segno della concretezza e di un rinnovato protagonismo per un'altra eccellenza di cui l'Italia puo' vantarsi, perche' non ha eguali nel mondo'. Lo dichiara la viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali dopo il voto alla Camera. 'Mi fa piacere sottolineare la rapidita' con cui si e' arrivati oggi a questo passaggio in Aula, senza voti contrari - sottolinea - a pochi mesi dalla presentazione del testo in Affari sociali: segno evidente di un provvedimento atteso e condiviso. Ci auguriamo che la legge veda presto la luce, dopo il passaggio al Senato'. La viceministra spiega poi: 'Stiamo approvando una legge articolata, nata grazie confronto al ministero, costruito passo dopo passo in seno al Consiglio nazionale del Terzo settore con gli enti e le categorie professionali coinvolte, gli ordini dei commercialisti e dei notai in particolare. Un testo ricco di innovazioni per il Terzo settore, con un primo pacchetto di semplificazioni normative e di attuazione del Codice del 2017, lungamente attese, e un'attenzione specifica per i piccoli enti, che rappresentano il cuore dell'associazionismo e del mondo della solidarieta'.

