Ddl sicurezza subacquea: Musumeci, Italia tra primi Paesi Ue con norma di settore

Rispetto per riserve espresse da opposizioni con astensione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - "Con il sostegno a questo disegno di legge l'Italia si pone fra i primi Paesi membri dell'Unione europea a dotarsi di una norma che consente di disciplinare finalmente lo spazio e la dimensione subacquea". Cosi' il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, nell'Aula della Camera prima dell'approvazione definitiva del Ddl 'Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee'. "Mi pare - ha aggiunto - un grande significativo passo avanti che va ascritto non soltanto al Governo, ma al Parlamento nella sua interezza. Con il tempo apporteremo le necessarie modifiche che la realta' di ogni giorno ci evidenziera'".

E riferendosi al voto di astensione espresso dalle opposizioni, il ministro ha affermato: "Va letto, mi auguro, come un segnale di attenzione, pur con tutte le riserve che sono state manifestate, e che quindi meritano grande rispetto".

