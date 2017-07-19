Ddl salario minimo: Pd, provvedimento e' finzione, maggioranza lo ha svuotato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 set - "Arrivera' oggi nell'Aula del Senato la legge delega sul salario minimo. Un testo che la maggioranza ha totalmente svuotato di ogni significato, facendolo diventare l'ennesimo strumento di propaganda, buono per la campagna elettorale, ma inutile per i lavoratori: nel testo infatti e' addirittura sparito il termine 'salario minimo'". Cosi' le senatrici Susanna Camusso, Sandra Zampa e Ylenia Zambito componenti Pd della commissione Affari Sociali di Palazzo Madama. "Sono stati bocciati tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni che avrebbero potuto migliorare l'inutile e dannoso Ddl delega in materia di retribuzione dei lavoratori" aggiungono in una nota. "In Commissione abbiamo ovviamente votato contro il mandato al relatore e in Aula ripresenteremo i nostri emendamenti. La nostra battaglia per la dignita' del lavoro continuera' in Parlamento e nel paese: la questione salariale e della precarieta' resta la grande questione del mondo del lavoro che questo provvedimento, purtroppo, non risolvera'".

com-nep

(RADIOCOR) 17-09-25 11:20:36 (0264) 5 NNNN