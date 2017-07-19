Ddl pmi: da commissione Senato ok all'esonero Rca per le macchine agricole
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 ott - La Commissione Agricoltura del Senato ha approvato un emendamento al Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, che esclude dall'obbligo di assicurazione Rca le macchine agricole non immatricolate che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli o spazi privati non accessibili al pubblico, purche' coperte da una polizza volontaria per la responsabilita' civile verso terzi. L'emendamento, a prima firma della senatrice Maria Nocco (Fratelli d'Italia), risponde alle richieste del mondo agricolo, alle prese con le difficolta' applicative derivate dal recepimento della direttiva Ue 2021/2118, che ha esteso l'obbligo assicurativo Rca anche ai veicoli utilizzati su aree private.
