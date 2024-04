Ddl partecipazione popolare sport: via libera dalla Camera con 214 si', passa al Senato

Tifosi in organigramma come investitori soci investitori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - L'Aula della Camera ha approvato la proposta di legge per la 'partecipazione popolare alla titolarita' di azioni e quote delle societa' sportive' con 214 voti favorevoli, nessuno contrario e 8 astenuti. Hanno votato si' Pd e M5S mentre hanno annunciato l'astensione gli altri gruppi di opposizione. Il testo passa all'esame del Senato In base al provvedimento (primo firmatario il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari) i tifosi delle squadre dilettantistiche o professionistiche, e non solamente del calcio, potranno entrare negli organigrammi delle societa' in qualita' di soci investitori della societa' o direttamente, o tramite gli 'enti di partecipazione popolare sportiva'. La nuova disciplina prevede l'accesso alle azioni o alle quote anche da parte degli Enti territoriali o altri enti pubblici.

