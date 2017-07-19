Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: verso affidamento a Cdp attuazione investimento 'student housing fund'

            Stanzia 56 mln per infrastrutture e progetti ricerca al Sud (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - La possibilita' per il ministero dell'Universita' di affidare a Cassa depositi e prestiti l'attuazione dell'investimento 'student housing fund' previsto dal Pnrr e' previsto in un emendamento riformulato presentato al Ddl di bilancio in Senato.

            Nell'emendamento si prevede anche lo stanziamento di oltre 56 milioni per il finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l'high performance computing (hpc) e l'intelligenza artificiale, in linea con le iniziative legate al Pnrr e con l'obiettivo di potenziare le macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nel Mezzogiorno.

            nep-vmg.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 18-12-25 18:03:19 (0666)IMM 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.