Ddl bilancio: verso affidamento a Cdp attuazione investimento 'student housing fund'

Stanzia 56 mln per infrastrutture e progetti ricerca al Sud (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - La possibilita' per il ministero dell'Universita' di affidare a Cassa depositi e prestiti l'attuazione dell'investimento 'student housing fund' previsto dal Pnrr e' previsto in un emendamento riformulato presentato al Ddl di bilancio in Senato.

Nell'emendamento si prevede anche lo stanziamento di oltre 56 milioni per il finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l'high performance computing (hpc) e l'intelligenza artificiale, in linea con le iniziative legate al Pnrr e con l'obiettivo di potenziare le macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nel Mezzogiorno.

nep-vmg.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 18-12-25 18:03:19 (0666)IMM 5 NNNN