            Ddl bilancio: su Rc auto sale a 12,5% aliquota danni conducente, +115 mln da 2026

            Almeno due terzi maggiore imposta a carico di assicurazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 dic - Sale dal 2,5 al 12,5% l'aliquota per la Rc auto relativa ai rischi di infortunio al conducente e rischio di assistenza stradale per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2026. Lo prevede una delle misure contenute nell'emendamento omnibus al Ddl di bilancio con il quale il Governo riformula alcune proposte parlamentari. Si stima che la misura, non retroattiva. dia un gettito di 115 milioni a partire dal 2026. L'imposta dovuta sui premi incassati fino a maggio dovra' essere versata entro il 30 giugno. Si prevede che le assicurazioni dovranno riconoscere, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma pari ad almeno i due terzi della maggiore imposta.

