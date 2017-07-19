Ddl bilancio: stasera richiesta fiducia alla Camera in vista ok definitivo il 30 -2

Risorse per Transizione 4.0 e iper-ammortamento triennale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - Sempre per quanto riguarda il capitolo imprese, sono stati recuperati 1,3 miliardi per Transizione 4.0 e 532,64 milioni per la Zes unica oltre a percentuali piu' alte e una proroga al 2026 per la Zes per le imprese agricole: misure che erano rimaste 'scoperte' rispetto alle domande presentate. E' stato inoltre esteso su base triennale 2026-2028 l'iper-ammortamento previsto inizialmente solo per il 2026 oltre a un ampliamento della platea dei beni ammissibili. Misure anche per venire incontro al caro-materiali. Una parte della ulteriore copertura e' arrivata anche dalle assicurazioni: per l'Rc auto salira' dal 2,5% al 12,5% l'aliquota per i danni al conducente per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2026 inoltre e' stato introdotto un acconto pari all'85% del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (contributo Ssn): si stima un maggior gettito di circa 1,3 miliardi nel 2026.

E' stato inoltre 'certificato', dopo una serie di riformulazioni, che nel rispetto dei trattati Ue 'le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo italiano'.

