Ddl bilancio: soglia tassazione dividendi scende al 5%, cala drasticamente gettito

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - Si riduce dal 10% al 5% la soglia di partecipazione oltre la quale si e' esenti dalla tassazione sui dividendi. Lo dispone un emendamento del Governo alla Manovra. L'esenzione riguarda "la partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendosi per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo". Conseguenza di questo intervento e' un calo drastico del gettito, che scende da 736,1 milioni a 35,2 milioni nel 2026, da 1.049,1 a 43,9 nel 2027 e da circa 1.080 a 45,4 milioni dal 2028. fil-vmg.

