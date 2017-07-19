Ddl bilancio: Magi (+Eu), Camera ridotta a passacarte, e' abuso potere Meloni

Fontana e La Russa tutelino le prerogative del Parlamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - 'Quanto sta avvenendo alla Camera nella seconda lettura della Manovra e' un vero e proprio abuso di potere compiuto dal Governo Meloni, che arriva a utilizzare persino il fattore tempo per reprimere la democrazia parlamentare. Il fatto che anche altri Esecutivi in anni recenti abbiamo agito in modo analogo non giustifica l'assuefazione a questo andazzo devastante per la democrazia, per il controllo e la trasparenza dei processi decisionali". Lo afferma in una nota il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"Come ho sottolineato nel parere da relatore di minoranza alla legge di Bilancio in commissione Affari costituzionali, la trasmissione alla Camera in tempi ultra-compressi della Manovra - sottolinea - rende tecnicamente impossibile un esame effettivo e svuota la seconda lettura di ogni capacita' reale di incidere sul testo senza porre a rischio l'approvazione entro la fine dell'anno finanziario". E, conclude: "Davanti a questa umiliazione delle Camere, il presidente Fontana e il presidente La Russa dovrebbe battere un colpo e garantire le prerogative del Parlamento, richiamando in maniera formale l'Esecutivo: non ci si puo' abituare a questa prassi perche' fino a pochi anni fa le due letture effettive da parti di entrambi i rami erano garantite'. Bof.

