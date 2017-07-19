Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: Lega, ok ad aggiornamento beni agevolabili con l'iper-ammortamento

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - "Avanti con l'iper-ammortamento. Approvata la norma che prevede, come aveva chiesto la Lega in un emendamento, l'aggiornamento degli allegati che definiscono i beni strumentali agevolabili per chi accede al programma Industria 4.0. Oltre ad aver esteso le agevolazioni fiscali fino al 2028, abbiamo ottenuto anche questa importante misura per favorire le aziende nell'accesso alle nuove tecnologie. Obiettivo rilanciare il tessuto produttivo del Paese'. Cosi' Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega.

            com-nep

            (RADIOCOR) 18-12-25 15:41:24 (0528) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.