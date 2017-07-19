Ddl bilancio: Lega, ok ad aggiornamento beni agevolabili con l'iper-ammortamento
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - "Avanti con l'iper-ammortamento. Approvata la norma che prevede, come aveva chiesto la Lega in un emendamento, l'aggiornamento degli allegati che definiscono i beni strumentali agevolabili per chi accede al programma Industria 4.0. Oltre ad aver esteso le agevolazioni fiscali fino al 2028, abbiamo ottenuto anche questa importante misura per favorire le aziende nell'accesso alle nuove tecnologie. Obiettivo rilanciare il tessuto produttivo del Paese'. Cosi' Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega.
