Ddl bilancio: FdI, tassa 2 euro per pacchetti da Paesi extra-Ue
Con valore dichiarato sotto i 150 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 nov - Un contributo di 2 euro per i pacchetti con valore dichiarato sotto i 150 euro provenienti da Paesi extra-Ue. E' la tassa sulle spedizioni, riguardanti in gran parte la cosiddetta 'ultra fast fashion', proposta con un emendamento al Ddl Bilancio da un gruppo di senatori FdI.
La proposta di modifica presentata in commissione Bilancio al Senato chiarisce che il prelievo "e' istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale" ed e' relativo alla "copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi".
Bof.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 14-11-25 19:32:46 (0633)PA 5 NNNN