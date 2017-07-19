Ddl bilancio: FdI punta a 'ritocchi' misure imprese, da dividendi a compensazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - Alcuni correttivi al 'pacchetto imprese' del Ddl di bilancio sono i temi su cui si sta concentrando l'azione emendativa di FdI sul Ddl di bilancio. Un punto e' stato fatto nella riunione che si e' svolta ieri sera in vista della scadenza di venerdi' alle 10 per la presentazione degli emendamenti in commissione Bilancio del Senato.

Un primo punto riguarda la norma sulla tassazione dei dividendi che fissa al 10% la partecipazione minima per l'accesso al 'regime di esclusione': l'ipotesi e' quella di rimodulare tale soglia, probabilmente al 5 per cento.

Altro intervento allo studio e' l'eliminazione del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi Inail.

Infine, sull'iper-ammortamento si stanno valutando modifiche per renderlo piu' pienamente fruibile da parte delle imprese piu' piccole.

Non e' escluso che possano esserci proposte per un fondo che possa servire da impulso per agevolare l'accesso al credito da parte delle Pmi, non solo artigiane.

