Ddl bilancio: emendamento, voti domenica e lunedi' nel 2026 per referendum e elezioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie si svolgeranno nelle giornate di domenica dalle 7 alle 23 e di lunedi' dalle 7 alle 15 nel 2026. Lo prevede una riformulazione del Governo di un emendamento al Ddl di bilancio che detta disposizioni anche in materia di accorpamento tra referendum e suppletive cosi' come di suppletive e amministrative.

