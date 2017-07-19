Dati
            Ddl bilancio: emendamento, voti domenica e lunedi' nel 2026 per referendum e elezioni

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie si svolgeranno nelle giornate di domenica dalle 7 alle 23 e di lunedi' dalle 7 alle 15 nel 2026. Lo prevede una riformulazione del Governo di un emendamento al Ddl di bilancio che detta disposizioni anche in materia di accorpamento tra referendum e suppletive cosi' come di suppletive e amministrative.

