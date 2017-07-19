Ddl bilancio: emendamento FdI, esonero contributivo per assunzioni nel Mezzogiorno
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 nov - Un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail per alcune tipologie di datori di lavoro privati che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,Calabria e Sardegna. Lo prevede un emendamento al Dl bilancio a prima firma Ignazio Zullo (FdI) riformulato in commissione Bilancio. L'esonero e' previsto nel periodo dal 2026 al 2029 con un decalage. Una parte delle risorse arriva da fondi per l'attuazione del programma Next Generation Eu. Tra gli altri emendamenti riformulati figurano una proposta a prima firma Paola Mancini (FdI) su Opzione donna, una proposta a prima firma Massimo Garavaglia (Lega) in materia di deducibilita' dei contributi a titolo di premio assicurativo di rendita vitalizia contro il rischio di non autosufficienza nonche' di rivalutazione delle pensioni della Cassa forense.
