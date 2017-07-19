Dati
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: Cia, garantire all'agricoltura la compensazione dei crediti d'imposta

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 nov - 'L'agricoltura va tenuta fuori dall'articolo 26 della legge di Bilancio. Si garantisca ai produttori del settore la compensazione dei crediti di imposta con i contributi previdenziali e assistenziali, la principale occasione di recupero delle spese per le imprese agricole'. Il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, torna cosi', dopo l'audizione di ieri in Senato, sui nodi piu' critici della manovra. 'Impediremo che venga tradita la fiducia degli agricoltori -ha aggiunto Fini - incentivati ad ammodernare, ma senza uno strumento concreto per rientrare dagli investimenti. L'articolo 26, allo stato attuale, rischierebbe di compromettere l'efficacia di gran parte del sistema di sostegno di cui gode l'agricoltura'.

            com-sma.

            (RADIOCOR) 05-11-25 10:23:22 (0298)FOOD 5 NNNN

              


