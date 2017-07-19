Ddl bilancio: Cgil, in pensione sempre piu' tardi, peggio della Fornero

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 dic - "Si andra' in pensione sempre piu' tardi. Con questa scelta l'Esecutivo riesce in un'impresa clamorosa, quella di superare persino la legge Monti-Fornero, rendendo il sistema previdenziale ancor piu' rigido, ingiusto e punitivo per lavoratrici e lavoratori'. Lo dice la segretaria confederale della Cgil Lara Ghiglione del maxi-emendamento governativo alla Manovra: 'Siamo di fronte a un vero e proprio inasprimento strutturale del sistema' con l'allungamento delle finestre per le pensioni che, insieme all'adeguamento alla speranza di vita, porta l'accesso alla pensione anticipata a 43 anni e 9 mesi di contribuzione nel 2035: "Altro che flessibilita'. Si aggiunge la penalizzazione del riscatto degli anni di studio, con una misura retroattiva ed evidenti profili di incostituzionalita'. Siamo alla follia. Una rottura gravissima del principio di affidamento. Lo Stato cambia le regole a partita gia' giocata. Una scelta consapevole che sposta il traguardo pensionistico per tutte e tutti, negando il diritto a una pensione dignitosa', conclude.

bab

(RADIOCOR) 16-12-25 18:57:21 (0700) 5 NNNN