Ddl bilancio: Camera, al via dichiarazioni voto su fiducia, domani ok definitivo

Manovra da 22 miliardi. Tra misure Irpef e Transizione 4.0 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 dic - Sono iniziate nell'Aula della Camera le dichiarazioni di voto per la fiducia posta dal Governo sull'approvazione definitiva della Manovra, nel testo identico a quello licenziato dal Senato.

La 'chiama' di deputate e deputati iniziera' alle 20,20 e dopo l'esito della votazione l'Assemblea procedera' alla trattazione dei relativi 239 ordini del giorno. Il Ddl 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028' entra cosi' nelle fasi conclusive della discussione parlamentare, vedendo il traguardo finale fissato per domani entro le 13, alla vigilia della data limite del 31 dicembre.

Il Ddl bilancio 2026, come modificato a Palazzo Madama, si compone di un unico articolo di 973 commi, nei quali trovano conferma, al termine del confronto parlamentare di due mesi che si e' svolto di fatto interamente in prima lettura, le misure iniziali come il taglio dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi fino a 50mila euro e i benefici fiscali sulle contrattazioni, insieme al recupero delle risorse da destinare a Transizione 4.0 e per la Zes unica. Sono peraltro numerose le novita' introdotte, con un conseguente aumento complessivo del valore della Manovra dai 18,5 miliardi iniziali a 22 (il saldo netto da finanziare, stabilisce il primo comma, si attesta a circa 154,3 miliardi nel 2026, 137,9 miliardi nel 2027 e 91,9 miliardi nel 2028).

