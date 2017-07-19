Ddl bilancio: Camera, al via dichiarazioni voto su fiducia, domani ok definitivo -5

Le novita' su fisco, contributi, dogana e Difesa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 dic - Non e' stato toccato il 'piatto forte' della manovra e cioe' il taglio dell'aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi fino a 50mila euro. Non varia di molto neanche la rottamazione quinques voluta dalla Lega nel Ddl di bilancio: l'unica novita' e' la riduzione dal 4% al 3% del tasso di interesse in caso di pagamento rateale. E' stato invece soppresso il divieto di compensazioni dei crediti agevolativi con i debiti contributivi previdenziali e premi Inail: una misura della Manovra finita da subito nel mirino trasversale delle modifiche da introdurre. Con un occhio alla lotta all'evasione, e' stata introdotta una ritenuta d'acconto dello 0,5% nel 2028 e dell'1% dal 2029 per i contribuenti esercenti attivita' d'impresa, escluso chi ha aderito al concordato preventivo o si trovi in regime di adempimento collaborativo. Introdotto anche un 'contributo' di 2 euro per ogni pacco spedito da Paesi extra-Ue dal valore non superiore a 150 euro (una misura da concordare con quanto si sta introducendo a livello Ue). Prevista anche l'istituzione della Zona Franca Doganale nel Basso Lazio.

Nel settore della Difesa viene, tra l'altro, autorizzato un contributo di 100mila euro in favore dell'Agenzia Industrie Difesa per la promozione e il sostegno della ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale.

Bof-Nep.

