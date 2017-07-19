Ddl bilancio: Camera, al via dichiarazioni voto su fiducia, domani ok definitivo -3

Iperammortamento triennale. Partita Iva terzo affitto breve (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 dic - Per quanto riguarda il capitolo imprese, sono stati recuperati 1,3 miliardi per Transizione 4.0 e 532,64 milioni per la Zes unica oltre a percentuali piu' alte e una proroga al 2026 per la Zes per le imprese agricole: misure che erano rimaste 'scoperte' rispetto alle domande presentate. E' stato inoltre esteso su base triennale 2026-2028 l'iper-ammortamento previsto inizialmente solo per il 2026 oltre a un ampliamento della platea dei beni ammissibili. Misure anche per venire incontro al caro-materiali.

Un'altra delle misure finita subito sotto la lente per essere modificata e' stata quella sull'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi: con le modifiche introdotte resta al 21% sul primo immobile mentre sul secondo immobile sara' al 26 per cento; dal terzo il reddito viene considerato come reddito d'impresa.

Vengono poi introdotti un contributo per le spese per l'acquisto di libri scolastici per le famiglie con Isee sotto i 30mila euro; un contributo fino a 1.500 euro per il 'buono scuola' e l'aumento a 120mila euro del valore della prima casa esclusa dal calcolo dell'Isee nelle grandi citta'. Si prevede pero' di far rientrare nel calcolo Isee criptovalute e money transfer.

E' stata quindi estesa al 2024 l'imposta sostitutiva con aliquota al 5% per gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali; esteso anche il tetto di reddito da 28mila a 3mila euro. Previsto inoltre un rafforzamento dell'agevolazione per i premi di risultato e la partecipazione agli utili dei lavoratori.

