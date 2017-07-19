Ddl bilancio: Camera, al via dichiarazioni voto su fiducia, domani ok definitivo -2

Novita' su dividendi e interventi su credito-assicurazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 dic - L'esame del Ddl ha visto da subito la necessita' di rivedere la norma sui dividendi: la soglia per accedere al regime di esclusione della tassazione di dividendi derivanti da partecipazioni, inizialmente prevista al 10%, verra' ridotta ad una misura non inferiore al 5% o ad un importo non inferiore a 500 mila euro. Modifiche anche sull'aumento dell'Irap del 2% per le banche: ci sara' una franchigia di 90mila euro per evitare di colpire le piccole, vengono escluse Sim e Sgr e le holding industriali.

Parte delle coperture arrivano da una ulteriore stretta sulle banche: arriveranno 605 milioni in due anni dalla stretta sulla deducibilita' fiscale delle perdite accumulate. Mentre, per quanto riguarda le assicurazioni, per l'rc auto salira' dal 2,5% al 12,5% l'aliquota per i danni al conducente per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2026; e' stato inoltre introdotto un acconto pari all'85% del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (contributo Ssn),e si stima al riguardo un maggior gettito di circa 1,3 miliardi nel 2026.

Tra gli altri interventi di copertura, e' stato introdotto il raddoppio (dallo 0,2 allo 0,4%) della Tobin tax, l'imposizione sulle transazioni finanziarie. E' stato riaperto inoltre il termine dell'accesso al Fir, per i 'truffati' delle banche che sara' consentito a chi aveva presentato domanda entro il 18 giugno 2020 ma l'ha vista respinta (anche solo parzialmente) per carenze documentali e procedurali.

