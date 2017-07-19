Ddl bilancio: Calderone-Durigon, bene sub emendamento aumenti contrattuali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 dic - 'A seguito del grande sforzo del Governo, gia' in fase di presentazione della manovra di bilancio, e' stato appena depositato in quinta Commissione al Senato, un sub emendamento a prima firma Fdi-Lega per estendere ai contratti rinnovati nel 2024 i benefici della tassazione agevolata al 5%, sugli incrementi retribuitivi corrisposti dal 1 gennaio 2026. Inoltre, la platea dei beneficiari viene estesa dai redditi fino a 28mila euro e portata a 33mila. Un risultato straordinario che conferma, ancora una volta, il lavoro, di tutto il governo, per valorizzare la contrattazione collettiva e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori'. Lo dichiarano in una nota il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e il sottosegretario di Stato, Claudio Durigon.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 20-12-25 14:17:20 (0303)PA 5 NNNN