Ddl bilancio: Calandrini (FdI), ok premialita' rigenerazione urbana immobili sanati

Previste da leggi regionali. Lazio non dovra' fare correttivi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - "Con l'approvazione, oggi pomeriggio in commissione Bilancio, dell'emendamento 9.0.8 che va a modificare l'articolo 9-bis della legge di bilancio sugli 'interventi di rigenerazione urbana', si offre a milioni di immobili presenti in Italia, che hanno ottenuto un titolo edilizio in sanatoria ai sensi delle leggi di condono numero 47/1985, numero 724/1994 e numero 326/2003, la possibilita' di accedere alle premialita' previste dalle diverse normative regionali in materia di rigenerazione urbana". Cosi' in una nota Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio del Senato. "Prima di tale intervento normativo, infatti, gli immobili condonati, pur essendo muniti di un titolo edilizio valido, non venivano considerati ne' pienamente legittimi ne' legittimati e, di conseguenza, risultavano esclusi dall'applicazione delle misure premiali previste dalle leggi regionali. Grazie a questo emendamento si introduce un incentivo concreto alla riqualificazione del patrimonio edilizio condonato, favorendo interventi di miglioramento sismico, ambientale e di sicurezza". Per Calandrini, "alla luce di questa modifica normativa, la Regione Lazio non dovra' piu' apportare correttivi alla disciplina sulla rigenerazione urbana per escludere gli immobili condonati dall'ambito di applicazione della legge regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge n. 12/2025'.

