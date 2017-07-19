Ddl bilancio: Boccia (Pd), verita' una sola, hanno colpito pensioni italiani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 dic - "Questa e' la peggiore legge di bilancio dalla fine degli anni Novanta, per qualita' delle scelte, per metodo e per rispetto delle istituzioni. Una manovra nata fragile e senza visione, che il governo e' stato costretto a riscrivere in corsa, certificando l'inconsistenza dell'impianto originario". Cosi' il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

"All'inizio della settimana e' arrivato un emendamento del ministro dell'Economia che ha stravolto il testo, perche' il Governo si e' accorto che la manovra non reggeva. Servivano risorse per finanziare modifiche rilevanti, in particolare a favore delle imprese, e la scelta e' stata quella di reperirle mettendo mano alle pensioni. Questa e' la verita' politica di questa legge di bilancio". E ha aggiunto: "La verita' e' semplice: il governo ha 'aggiustato' la manovra colpendo le pensioni degli italiani. Il testo arriva ora in Aula al Senato lunedi', con due settimane di ritardo, dopo un percorso confuso e accidentato, e proseguira' alla Camera dei Deputati, dove l'approvazione finale rischia di arrivare a poche ore dall'esercizio provvisorio".

