Ddl bilancio: Boccia (Pd), Governo bugiardo fa cassa su pensioni -2

Manca, su coperture stanno raschiando il fondo del barile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 dic - "La parte piu' grave - aggiunge in una nota - e' quella previdenziale. Non siamo davanti a un intervento tecnico: e' una scelta politica. L'emendamento introduce misure che fanno cassa sulle pensioni e sui diritti. La relazione tecnica lo ammette: la minore spesa pensionistica cresce nel tempo, da 12,6 milioni nel 2026 fino a 130,8 milioni nel 2035. E' il solito schema: si sposta l'asticella, si restringono le condizioni, si rinvia a un decreto successivo l'adeguamento delle tabelle attuariali, cioe' si porta fuori dal confronto parlamentare cio' che invece meriterebbe trasparenza e discussione".

A sua volta, il capogruppo del Pd nella commissione Bilancio, Daniele Manca, rileva che "le coperture non sono ancora chiare e siamo al 20 dicembre, stanno raschiando il fondo del barile. Parlo in particolare di quelle che riguardano i trasporti e il ministero delle Infrastrutture.

Non vorremmo tagli ai progetti di mobilita' Pnrr dei Comuni".

