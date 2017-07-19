Ddl bilancio: 949 emendamenti in Commissione alla Camera, tutti da opposizioni
Domani ammissibilita' e voto, Assemblea convocata per le 16 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 dic - Sono 949 gli emendamenti al Ddl bilancio presentati, a firma dei componenti dei diversi gruppi di opposizione, nella commissione Bilancio della Camera entro il termine delle 14.
La Commissione procedera', nella seduta convocata domani alle 9,30, all'illustrazione delle proposte di modifica ammesse al voto e, dalle 10,30, alle relative votazioni. Il provvedimento verra' quindi trasmesso all'Assemblea di Montecitorio gia' convocata alle 16 per la discussione generale (intorno alle 19 e' prevista l'apposizione da parte del Governo della questione di fiducia).
Il via libera definitivo alla Manovra e' atteso entro la mattinata di martedi' prossimo, 30 dicembre.
red.
