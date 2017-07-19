Dazi: Ursula von der Leyen, Usa-Ue "un accordo imperfetto ma forte" (Sole) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ago - 'Gli Stati Uniti potranno anche essere il nostro partner commerciale piu' importante - spiega von der Leyen - ma le relazioni economiche che ci legano costituiscono soltanto una delle tessere di un mosaico molto piu' ampio: pur essendo la principale destinazione del commercio europeo, soltanto il 20% circa delle merci esportate ha come destinazione gli Usa.

L'Europa continuera' quindi a rafforzare e diversificare i legami commerciali con ogni angolo del mondo, cosi' da generare esportazioni, occupazione e crescita per l'Unione'.

Per la presidente della Commissione, 'l'Europa deve rafforzarsi nella capacita' di agire in un mondo piu' volatile. Questo impegno comincia al suo interno, con il completamento del mercato unico. Come ha giustamente affermato Mario Draghi, i rilevanti ostacoli interni e la frammentazione normativa nuocciono alla crescita molto piu' di qualsiasi tariffa imposta da un Paese terzo. Attualmente il volume degli scambi commerciali tra gli Stati membri dell'Ue e' meno della meta' di quello tra gli Stati federati degli Usa. Se l'Europa vuole mostrarsi all'altezza delle proprie potenzialita' - avverte von der Leyen - e' questa la sfida piu' urgente: dalla riduzione della burocrazia al potenziamento dei servizi transfrontalieri, sappiamo che cosa serve per dare impulso alla competitivita' europea - e la Commissione europea ha quest'obiettivo nel mirino'.

red-bla

(RADIOCOR) 24-08-25 10:18:29 (0145) 5 NNNN