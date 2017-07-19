Dazi: Urso, made in italy regge l'urto ma rischio sovrapproduzione cinese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy il vero fronte da presidiare e' il mercato europeo, 'verso il quale si dirigerebbe la sovrapproduzione asiatica che non riuscisse piu' a penetrare il mercato americano'. Per questo Urso segnala la richiesta alla Commissione europea di 'misure di salvaguardia Wto' e una revisione del Cbam 'inefficace a fermare l'ondata di prodotti asiatici sul mercato inteno'.

Il ministro ribadisce che le regole del New Green Deal 'sono un dazio interno che non tengono in alcun conto l'impatto sulle imprese', denunciando la crisi dell'automotive europeo: 'E' necessario coniugare sostenibilita' ambientale, economica e sociale, in caso contrario l'industria europea rischia di trasformarsi in un museo a cielo aperto'.

Sul gas russo e sulla Cina, Urso precisa: 'Nessuna preclusione di principio verso un grande attore globale come Pechino, con cui vanno sviluppati accordi', mentre e' 'diverso il caso della Russia che ha scatenato una guerra sanguinosa in Europa'. Per questo: 'le sanzioni restano necessarie'. Infine, l'appello all'Europa: 'Basta con la Torre di Babele di Bruxelles'. 'E' il momento di passare dalle parole ai fatti e a un'azione strategica comune', in linea con le sollecitazioni dell'ex premier Mario Draghi.

