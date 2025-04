Dazi: Urso, abbiamo avuto ragione su strada dialogo, ora tutelare imprese

Viaggio Meloni a Washington in momento appropriato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 apr - "Finalmente ha prevalso la ragione e con essa, il negoziato che abbiamo sostenuto in ogni sede. Mentre altri chiedevano immediate e gravi ritorsioni e il boicottaggio delle merci americane, che avrebbe innescato una guerra commerciale globale, noi abbiamo sempre invitato a perseguire il dialogo e ad avviare una de-escalation". Cosi' in un'intervista al 'Quotidiano di Puglia' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "Il viaggio di Giorgia Meloni a Washington - spiega Urso - giunge nel momento piu' appropriato e potra' facilitare il negoziato tra l'Amministrazione americana e la Commissione. In ogni caso, nel frattempo occorre predisporre adeguate misure di salvaguardia per tutelare il mercato interno dall'ondata di sovrapproduzione asiatica che si riversera' in Europa come conseguenza delle barriere tariffarie confermate dagli Stati Uniti nei confronti della Cina".

