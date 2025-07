Dazi: Ucimu, accordo accettabile, auspicio esenzione macchine utensili per metalli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - L'accordo tra Stati Uniti e Unione europea sui dazi "c'e' stato e la soluzione trovata, dal nostro punto di vista, e' complessivamente accettabile. Poteva essere migliore? Direi di si' ma poteva anche paventarsi davanti a noi uno scenario decisamente peggiore. Dunque, portiamo a casa questo risultato in attesa di conoscere i dettagli. L'attenzione e' alta anche perche' gli Usa rappresentano il nostro primo mercato di destinazione, con 600 milioni di macchine vendute nel 2024, pari al 16% del totale esportato dal nostro settore'. Lo ha detto Riccardo Rosa, presidente di Ucimu, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione parte di Confindustria, auspicando che "le macchine utensili per la lavorazione dei metalli - di cui gli Stati Uniti hanno estremo bisogno poiche' non hanno una produzione locale in grado di soddisfare la domanda interna particolarmente esigente in termini di tecnologia - siano inserite nella lista dei beni esentati dalla tassazione". Se cio' non dovesse accadere, "i costruttori italiani di macchine utensili, la cui offerta e' molto ben accreditata nel mercato statunitense che ne apprezza l'elevato contenuto tecnologico e la forte personalizzazione, dovranno capire come gestire il dazio al 15%", ha detto, sottolineando che "ci rimboccheremo in ogni caso le maniche e lavoreremo come sempre per soddisfare la domanda locale che ha nell'aeronautica, difesa e meccanica varia i suoi principali settori di sbocco".

