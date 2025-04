Dazi: Tajani, non perdere la testa ma far crescere mercati alternativi

Dazi non spaventano, Made in Italy di qualita' superiore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 apr - "Siamo in grado anche di abbattere alcune barriere tariffarie grazie alla qualita' del prodotto italiano. Anche il dazio a volte non spaventa perche' il prodotto italiano e' talmente di alto livello che l'acquirente straniero lo paga di piu' pur di avere un prodotto italiano. Ecco noi dobbiamo in questi momenti non perdere mai la testa, dobbiamo sempre sapere cosa vogliamo fare, il governo sa cosa vuole fare per garantire i 60 milioni dei nostri concittadini, favorendo l'internazionalizzazione, facendo crescere l'export, oggi siamo a 623,5 miliardi di euro di export, vogliamo arrivare a 700 miliardi entro la fine della legislatura, lavorando anche su questi mercati, il mercato giapponese, il mercato indiano, i mercati orientali, rappresentano una straordinaria opportunita'". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani inaugurando ad Expo 2025 Osaka il Padiglione Italia.

vmg

(RADIOCOR) 13-04-25 09:54:08 (0140) 5 NNNN