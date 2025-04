Dazi: Sabrina Tedeschi, per pmi familiari vitivinicole rischio calo export superiore alla media-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 apr - 'Le Pmi sono meno strutturate rispetto ai grandi produttori, per questo potrebbero subire un calo delle esportazioni superiore alla media. La ridotta capacita' di assorbire i costi aggiuntivi le rende piu' vulnerabili' sottolinea Sabrina Tedeschi. Inoltre, alla vigilia del Vinitaly di Verona, il tema e' centrale per il settore vino e secondo Sabrina Tedeschi la situazione geopolitica crea incertezza anche sul fronte dello sviluppo della conoscenza del territorio veronese. Qui verranno presentati anche nuovi vini che fanno il loro ingresso in un momento quindi difficile per il mercato, ma ci vuole ottimismo aggiunge Riccardo Tedeschi, anche lui quinta generazione dell'omonima famiglia ed enologo: 'Non avevamo un bianco, con il Ga.Ry Igt Veneto Bianco abbiamo scommesso, insieme ai ragazzi del team dedicato: da noi hanno 28 o 29 anni in media e sono competenze formate e selezionate sul territorio, l'attrattivita' settore c'e' e bisogna preservare anche quella oltre all'occupazione'. Gli fa eco Sabrina Tedeschi: 'La spinta sul territorio e' un bell'investimento e ci vuole energia, in questo momento investire non e' facile, ma siamo imprenditori dobbiamo rimanere ottimisti'. Puntualizza Antonietta Tedeschi: 'Stiamo anche continuando sul filone ricerca, ora con l'universita' La Sapienza di Roma, soprattutto sul fronte biodiversita', per affrontare i cambiamenti climatici'. Preoccupazioni ma anche grande attesa e fiducia a meno di un anno dall'evento internazionale Giochi olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 a Milano e Cortina, quando la tradizione enogastronomica veneta sbarchera' con un ristorante Antica Bottega del Vino anche a Cortina d'Ampezzo, format arrivato fino a New York, e che vedra' l'apertura per l'evento internazionale tra dicembre 2025 e gennaio 2026.

Ann

(RADIOCOR) 05-04-25 11:25:25 (0252) 5 NNNN