Dazi: Prandini (Coldiretti), se confermati totale fallimento politica von der Leyen

'Si spenda per una soluzione vera, ancora non l'ha fatto' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - "Imporre dazi al 30% sui prodotti agroalimentari europei, e quindi italiani, sarebbe - commenta il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini - un colpo durissimo all'economia reale, alle imprese agricole che lavorano ogni giorno per portare qualita' e identita' nel mondo, ma anche ai consumatori americani, che verrebbero privati di prodotti autentici o costretti a pagarli molto di piu' oltre ad alimentare il fenomeno dell'italian sounding. Purtroppo non possiamo che constatare, laddove dovessero essere confermati i dazi il 1 agosto, il totale fallimento della politica esercitata dalla von der Leyen a danno dei settori produttivi e delle future generazioni. La presidente deve spendersi per una soluzione vera, come non ha ancora fatto".

I dazi al 30% annunciati dal presidente Usa, Donald Trump, sui prodotti europei potrebbero costare alle famiglie statunitensi e all'agroalimentare italiano oltre 2,3 miliardi di euro. Emerge, in particolare, da una stima Coldiretti, effettuata sulla base dell'impatto per le filiere nazionali gia' sperimentato in occasione delle tariffe aggiuntive imposte dal 'tycoon' nel suo primo mandato, che aveva portato a un calo delle vendite a doppia cifra per i prodotti colpiti.

