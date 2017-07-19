Dazi: Lollobrigida, accusa Usa dumping su produttori pasta e' inconsistente
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Napoli, 23 ott - L'accusa di dumping mossa dagli Stati Uniti verso alcuni produttori italiani di pasta "e' inconsistente" afferma il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida interpellato a margine di un forum economico organizzato dal quotidiano 'Il Mattino'. Lollobrigida invita a non confondere la vicenda con le tariffe del 15% applicate sulla base dell'accordo Usa-Ue dello scorso luglio. Nel caso della pasta c'e' un'azione diplomatica e una trattativa su base bilaterale per contrastare l'azione avviata dal Dipartimento del Commercio Usa".
Ggz
