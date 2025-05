Dazi: Lagarde, da Trump linguaggio terribile contro Ue ma bisogna negoziare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 mag - Le parole di Trump sull'Unione Europea "fanno parte delle sue provocazioni a cui, purtroppo, ci stiamo abituando". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista alla tv tedesca Dar Erste in risposta a una domanda sulle dichiarazioni del presidente americano secondo cui l'unione europea e' stata creata per "fregare" gli Stati Uniti.

"Quando si guarda all'Europa - ha detto Lagarde - bisogna ricordare che si tratta di una costruzione che, nei suoi primi anni, e' stata incoraggiata e sostenuta dagli Stati Uniti d'America. Fu proprio la Comunita' del carbone e dell'acciaio a essere supportata dagli Usa: volevano che questa regione del mondo fosse piu' unita, che cooperasse e che non fosse piu' in guerra con se' stessa. Quindi gli americani l'hanno sostenuta. E ora, usare un linguaggio cosi' terribile e dire che l'integrazione europea e' stata pensata per danneggiare gli Stati Uniti va contro la storia e, certamente, non e' mai stato lo scopo dell'Europa". Secondo Lagarde, il linguaggio di Trump probabilmente cela "un elemento di posizionamento strategico, volto a concludere un accordo o una trattativa favorevole al proprio paese. E' un modo di operare. Potrebbe anche essere un tentativo di attirare la manifattura negli Stati Uniti dietro anche alla promessa di minori tasse e nessun dazio". "Il terzo motivo e' che forse si sta facendo molto rumore per distogliere l'attenzione da altre questioni in secondo piano, che non ricevono molta attenzione mediatica. Non so quale delle tre opzioni sia vera: probabilmente e' una combinazione delle tre". Alla domanda di come l'Europa dovrebbe reagire alle provocazioni americane, Lagarde ha risposto di "essere fortunata a essere solo una governatrice di banca centrale e a di non dover prendere queste decisioni". "Ma e' chiaro - ha aggiunto - che dobbiamo impegnarci. Non possiamo semplicemente restare a guardare: dobbiamo essere coinvolti, lavorare con il suo team, ascoltare le loro proposte, presentarne di nostre e negoziare. Perche', al momento, la tariffa media sulle importazioni reciproche di beni e' gia' al 13%. Quindi stiamo gia' pagando un prezzo per questo.

Credo che l'area euro sia una zona economica forte, e troppo spesso ci concentriamo solo sulle nostre debolezze. Ma se ricordiamo quante persone siamo - 450 milioni di europei, cioe' 100 milioni in piu' degli americani - e guardiamo al nostro mercato del lavoro, abbiamo un livello di disoccupazione ai minimi storici. Abbiamo talento e risorse da utilizzare e da trattenere in Europa e abbiamo risparmi enormi...Credo davvero che l'Europa abbia il potenziale per essere una zona economica straordinaria".

